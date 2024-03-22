Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı: 42 kişi öldü Çad'da otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA

Çad'da otlak sorununda kan aktı...

Otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma çıktı.

42 kişi öldü

Çad hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Tileguey bölgesinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan gerginliğin çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, otlak sorununa bağlı çıkan çatışmalar sonucu 42 kişinin öldüğü kaydedildi.

175 kişi gözaltına alındı

Pazar günü başlayan çatışmaların aralıklarla çarşambaya kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmalara müdahale ettiği ve 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afrika'nın bazı ülkelerinde, kuraklık ve iç göçe bağlı otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)