Cambridge Sözlüğü, yılın kelimesini açıkladı: Manifest

DHA

İngilizce konuşan ülkeler ve İngilizce öğrenenler tarafından yaygın olarak kullanılan Cambridge Sözlüğü, yılın kelimesini açıkladı.

Geleneksel olarak belirlenen yılın kelimesi dünyaca ünlü isimlerin de desteklediği wellness (iyi yaşam) trendinin etkisiyle 'manifest' olarak açıklandı.

SÖZLÜKTE 130 BİN KEZ ARANDI

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, ‘manifest’ kelimesinin, 2024 yılı itibarıyla büyük bir popülarite kazandığını ve sözlük web sitesinde 130 bin kez arandığını belirtti.

Nichols, bu kelimenin anlamının zaman içinde nasıl değişebileceğine dikkat çekerek, sosyal medyanın ve pop kültürünün etkisini vurguladı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA YOL AÇABİLİR"

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Sander van der Linden ise zenginlik, aşk ve güç 'manifest' etmenin bilimsel bir temeli olmadığını ve bunun gerçekçi olmayan beklentiler ile hayal kırıklıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Başlangıçta kişisel gelişim topluluğu ve sosyal medyada popüler hale gelen kelime, şarkıcı Dua Lipa, Olimpik jimnastikçi Simone Biles ve İngiltere forveti Ollie Watkins gibi ünlülerin 2024'te başarılarını nasıl ortaya koyduklarını paylaşmalarıyla ana akım medyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Milyonlarca gönderi ve videoda 'manifest' etiketi kullanıldı.