Çavuşoğlu: Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile turizm konusunu görüşen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alman turistleri Türkiye'de ağırlamak istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından karşılandı ve heyetlerarası görüşmeye geçildi.

"SEYAHAT UYARISI HAYAL KIRIKLIĞI"

Çavuşoğlu ve mevkidaşı Maas, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Almanya'nın seyahat uyarısına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, bu durumu "hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Temaslarında, turizm konusunun da ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile yaptıkları bu ziyarette, koronavirüs salgını sürecine ilişkin verileri muhataplarıyla paylaştıklarını vurguladı.

"TÜRKİYE, ALMAN TURİSTLERİ AĞIRLAMAYA HAZIR"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduğunun ve tüm tedbirleri aldığının altını çizerek, tüm tesislerin, havaalanlarının ve transferler dahil tüm sürecin Alman firmalarca sertifika edildiğini ve denetiminin de onlar tarafından yapılacağını belirtti.

"UYARI, GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Halihazırda, 11 Haziran itibarıyla 8 şehre uçuşların başladığını ve turistlerin de yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Önemli olan Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Objektif veriler çerçevesinde (gözden) geçirmesi lazım. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN, GÜVENLİ ÜLKE LİSTESİNDE OLMASI LAZIM"

Çavuşoğlu, sadece Türk sektörü için değil Alman turizm sektörü için de bu konunun çok önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Biz, son rakamları da bugün Heiko'ya verdik. Arkadaşlarımız da muhataplarına verecek. Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke listesinde olması lazım. Sağlık konusunda dünyada en iyilerden bir tanesi Almanya, bir tanesi de Türkiye."





"TURİSTLERİ HUZUR VE SAĞLIK İÇİNDE AĞIRLAYACAĞIZ"

Avrupa Birliği'nin (AB) listesinin de objektif kriterler çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir verinin olmadığı, şeffaflığın olmadığı bazı ülkeler bu listede var, Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi saiklerle karar alınmış. Bilimsel konularda, sağlık konularında siyasi saiklerde bir ülkenin lehine ya da aleyhine karar almak, bizleri yanıltabilir ve bizi yanlış yerlere götürebilir. Geçen sene 5 milyondan fazla Alman turisti ülkemizde ağırladık. Hepsi de büyük bir memnuniyetle Almanya'ya döndüler."

Türkiye'nin şeffaf ve güncellenmiş verileri herkesle paylaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Hepimiz için en önemli olan şey, insanlarımızın sağlığıdır. Bizim açımızdan Türk vatandaşıyla Almanya vatandaşının veya başka bir ülkenin vatandaşının arasında bir ayrım olamaz. Hepsinin sağlığı önemli ve bunu da temin etmek için tedbirlerimizi aldık, hazırız ve inşallah yakın zamanda Almanya'dan ve diğer ülkelerden de turistleri ülkemizde huzur ve sağlık içinde ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"ALMAN TURİSTLERİN GELMESİNİ İSTERİZ"

"Biz Alman turistlerin ve Almanya'daki Türklerin ailelerini ziyaret etmelerini isteriz. Ama 14 günlük karantina onları da korkutuyor. Antalya'da evi olan, benim de komşum olan Almanlar da gelmeye başladılar. Bunun sebebi de Türkiye'yi güvenli olarak görmeleri. Esas bu seyahat uyarısı ve engeller kalkarsa gelişler artacaktır.

"HİÇBİR TURİSTE İLAÇ KULLANACAKSIN DAYATMASI YOK"

Bugün korona ile mücadelede tek bir aşı, tek bir ilaç ve tek bir tedavi yöntemi yok. Her ülkenin çeşit çeşit tedavileri var. Burada önemli olan hastanın tedavi olmadan önce ne tür bir tedavi istediğinin sorulması ve hastanın kendisinin bu tedaviye yazılı bir şekilde onay vermesi. Hiçbir hastaya veya turiste illa bu ilacı kullanacaksın diye bir dayatma yok.

"OTELLERDE İZOLE BÖLÜMLER OLUŞTURULDU"

Bu konuda Sağlık Bakanlığı'ndan uzmanların da gelip bizim tedavi yöntemlerimizi görmesini teklif ettim. Geldi turist; pozitif vaka ve durumu ağır değil. O turist hastanede değil de otelde 14 günü geçirmek istedi. Bunun için de hazırlığımız var. Otellerde izole bölümler oluşturuldu. Her türlü şartı düşündük ve tedbirlerimizi aldık."

Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı ile heyetlerarası görüştü VİDEO