Çavuşoğlu deprem sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanı'nı aradı

Çavuşoğlu deprem sonrası Yunanistan Dışişeri Bakanı Dendias'ı aradı.

Yunanistan'da bugün 13.16 saatlerinde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilene göre şiddeti 6.2 olarak belirnirken, Yunanistan yerel kaynakları depremin şiddetini 5.9 olarak duyurmuştu.

Yunanistan'ın en kalabalık beşinci kenti Larissa'da gerçekleşen depremin Atina ve Selanik dahil birçok kentte hissedildiği bildirilmişti.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPTI

3 kişinin yaralandığı, birçok okul ve kilisenin zarar görmesinin yanı sıra eski yapım binaların yıkıldığı deprem sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşını aradı.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişeri Bakanı'nı Nikos Dendias'ı ile görüntülü arama gerçekleştirdi.

DESTEK MESAJI VERDİ

Deprem için geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, Türkiye'nin gereken desteğe hazır olduğunu söyledi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı arayarak Larissa'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkesinin, ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de hazır bulundu, dayanışma ve desteğini iletti."

