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    Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile görüştü

    Görüşmede, koronavirüs bağlamında iki ülkedeki son durum, turizmde normalleşme ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
    • AA
    • 24.06.2020 - 14:25
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    Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile görüştü #1

    Koronavirüs salgını sonrası dönemde Türkiye'nin uluslararası temasları yoğun şekilde sürüyor.

    Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.

    KORONAVİRÜS, TURİZM, AB İLİŞKİLERİ...

    Çavuşoğlu ile Laya'nın görüşmesinde, koronavirüs bağlamında iki ülkedeki son durum ele alındı.

    Turizm konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de masadaydı.

    Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile görüştü #2

    Arancha Gonzalez Laya

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