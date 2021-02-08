ABD merkezli televizyon, koronavirüs aşılama kampanyasını sekteye uğratmadan sürdüren Türkiye'nin çabalarını karalamaya kalktı.

Türkiye, koronavirüs aşılamasına birçok ülkeden sonra başladı ancak kısa sürede aşılanan 2.6 milyondan fazla kişiyle dikkatleri üzerine çekti.

Çin ile yapılan anlaşma kapsamında ilk etapta 50 milyon doz aşı Türkiye'ye gelecek.

"BİRÇOĞU, ÇİN AŞISININ ETKİNLİĞİNDEN ENDİŞELİ"

ABD merkezli CBS News televizyonu ise Türkiye'nin aşılama kampanyasıyla ilgili algı operasyonu yapmaya çalıştı.

CBS'in İstanbul muhabiri Pınar Sevinçlidir imzalı haberde, Türkiye'nin kitlesel koronavirüs aşılamasına 1 milyon sağlık çalışanıyla başladığı belirtilerek, "Ancak birçok kişi, farklı ülkelerdeki çelişkili verilerden dolayı Çinli CoronaVac'ın aşılarının etkinliğinden endişeli." denildi.

CBS'ten, Türkiye'nin aşı kampanyasıyla ilgili algı operasyonu ViDEO

FARKLI SONUÇLAR ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Aşının Endonezya, Türkiye ve Brezilya'da yapılan denemelerine ait veriler üzerinden algı oluşturmaya çalışan medya kuruluşu, "Üç ülkedeki üç farklı deneme, üç farklı sonuçla geldi. Endonezya, aşının enfeksiyonu durdurmada yüzde 65 etkili olduğunu buldu. Türkiye, ilk sonuçlara göre aşının yüzde 91 etkili olduğunu söyledi." dedi.

Brezilya'daki denemelerde bu oranın Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılar için belirttiği eşiğin biraz üzerinde, yalnızca yüzde 50.4 olarak belirlendiği aktarıldı.

'TÜRK HALKININ YARISI ÇİN AŞISINA GÜVENMİYOR' İDDİASI

Haberde, Sinovac'ın Brezilya'da ortaya çıkan sonuçla ilgili açıklamasına da yer verildi.

Aşının, genel nüfus yerine sadece sağlık çalışanlarına uygulandığı için etkinlik oranının düşük çıktığı kaydedildi.

Türkiye'de aşılarla ilgili bir anket sonucunu öne süren CBS, "Son anket, Türk halkının yarısının Sinovac'ın aşısına güvenmediğini gösterdi." iddiasına bulundu.

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