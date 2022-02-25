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    Çeçen askerler Ukrayna'ya gitmek için Grozni'de toplandı

    Çeçen askerler Ukrayna'ya gitmek için Grozni'de toplandı

    Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa katılmak için bir araya gelenler görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 16:11
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    Dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta 2'inci güne girildi.

    Rus ordusu, resmi olarak tanıdığı ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusuna ait kritik bölgeleri alırken Rusya'dan, Ukrayna'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor.

    KADİROV, RUSYA'YA AÇIKTAN DESTEĞİNİ DUYURDU

    Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov, Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına göndereceğini açıklamıştı.

    Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Muhammed Kadirov, Çeçen birliklerin savaşta kritik rol oynayacağını vurgularken, bugün konuyla ilgili yeni görüntüler gelmeye başladı.

    Çeçen askerler Ukrayna'ya gitmek için Grozni'de toplandı VİDEO

    ÇEÇEN ASKERLER UKRAYNA İÇİN TOPLANDI

    Çeçenistan'ın başkenti Grozni'den gelen görüntülere göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa katılmak için Ukrayna'ya gidecekler bir meydanda toplandı.

    Askerler toplanmanın ardından Ukrayna'ya doğru savaşmak üzere yola çıktı.

    Çeçen askerler Ukrayna ya gitmek için Grozni de toplandı #1

    Çeçen askerler Ukrayna ya gitmek için Grozni de toplandı #2

    Çeçen askerler Ukrayna ya gitmek için Grozni de toplandı #3

    Çeçen askerler Ukrayna ya gitmek için Grozni de toplandı #4

    Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler, Rusya ordusuna yardıma gitti

    Çeçen askerler Ukrayna ya gitmek için Grozni de toplandı #5


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