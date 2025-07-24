Çeçen lider Kadirov Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum sahillerinde panik anları yaşandı..

Öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda, denize giren Ramazan Kadirov bir anda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Kadirov'a müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kadirov, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi altına alınan Kadirov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre müşahede altında tutulan Kadirov'un, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.