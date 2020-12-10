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- Çekirge sürüleri Mekke'yi istila etti
Çekirge sürüleri Mekke'yi istila etti
Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı.
- İHA
- 10.12.2020 - 03:18
- Güncelleme : 10.12.2020 - 03:31
Suudi Arabistan’ın Mekke kentini basan çekirge sürüleri, neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.
ÇEKİRGELERİN YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.
Çekirge sürüleri Mekke'yi istila etti-Video
GEÇEN YIL DA İSTİLA ETTİLER
Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram’ı da basmıştı.
Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram’da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.