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    Çekirge sürüleri Mekke'yi istila etti

    Çekirge sürüleri Mekke'yi istila etti

    Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı.
    • İHA
    • 10.12.2020 - 03:18
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 03:31
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    Suudi Arabistan’ın Mekke kentini basan çekirge sürüleri, neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.

    ÇEKİRGELERİN YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

    Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

    Çekirge sürüleri Mekke'yi istila etti-Video

    GEÇEN YIL DA İSTİLA ETTİLER

    Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram’ı da basmıştı.

    Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram’da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

    Çekirge sürüleri Mekke yi istila etti #1

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