Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentini basan çekirge sürüleri, neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.

ÇEKİRGELERİN YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

Çekirge sürüleri Mekke'yi istila etti-Video

GEÇEN YIL DA İSTİLA ETTİLER

Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram’ı da basmıştı.

Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram’da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.



