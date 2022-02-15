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    Çekya: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız

    Başbakan Fiala, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması durumunda Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 13:05
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    Çekya: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız

    Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, tırmanmaya devam ediyor…

    Çekya Başbakanı Petr Fiala, yaşanan son gelişmeler ışığında açıklamalarda bulundu.

    Başbakan Fiala gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya maddi yardımlarını artırmayı planlamadığını ancak olası bir durumda Ukraynalıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

    SLOVAKYA-UKRAYNA SINIRINA POLİS GÖNDERME TEKLİFİ

    Sınır komşuları Slovakya'ya da yardım etmeye hazır olduklarını belirten Fiala, ihtiyaç durumunda Slovakya-Ukrayna sınırında görev yapmak üzere polis ekipleri yollayabileceklerini kaydetti.

    Çekya: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız #1

    50 DİPLOMAT UKRAYNA’DA

    Çekya'nın Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılmadığını ama diplomatların ailelerinin ülkeyi terk ettiğini aktaran Fiala, Ukrayna'da yaklaşık 50 diplomatın görev yaptığını ifade etti.


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