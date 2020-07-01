Başkent Prag'da, yüzlerce kişi 'koronavirüsün titişini' kutlamak üzere toplu yemeğe katıldı.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin etkilendiği, yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını için sağlık kuruluşları ve bilim insanları tedbirin elden bırakılmaması açıklamaları yaparken, Çekya'nın başkenti Prag'da ilginç bir etkinliğe imza atıldı.

12 bine yakın koronavirüs vakası görülen, salgın sebebiyle 350 kişi hayatını kaybettiği ülkede, koronavirüs salgınının son bulmasını kutlamak amacıyla 500 metre uzunluğunda bir sofra kurularak akşam yemeği düzenlendi.

Şehrin merkezinde bulunan Vltava Nehri üzerindeki tarihi Charles Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinliğe katılanlar yemeklerin büyük kısmını evlerinden getirdi.

Çekya'da 'koronavirüs bitti' kutlaması VİDEO

"DÜNYAYA EVDE KALMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTEDİK"

Yemeğin organizatörü Ondrej Kobza, etkinliğin normal şartlarda bu mevsimde yapılamayacağını, ancak koronavirüs salgını sebebiyle şehirdeki yabancı turist sayısının düşüklüğü sebebiyle mümkün olabildiğini belirtti.

Kobza, "Köprü metaforu iyi bir seçimdi. İnsanları birbirine kenetledik. Bu yemek bir kutlama. Tüm dünyaya dışarı çıkabildiğimizi ve evde kalmadığımızı göstermek istedik" diye konuştu.