Bir saat mağazasına gelen 3 hırsız, balyozlarla saatlerin bulunduğu bölmelerin camlarını kırıp yaklaşık 820 bin euro değerinde saatle kayıplara karıştı.

Çekya'nın başkenti Prag’daki Siroka Caddesi üzerinde lüks saatler satan bir mağaza, 3 hırsız tarafından soyuldu.

Soygun anı ise aksiyon filmlerini aratmadı.

820 BİN EUROLUK SAAT ÇALDILAR

Hırsızlar, ellerindeki balyozlarla saatlerin bulunduğu bölmelerin camlarını kırarak yaklaşık 20 milyon kron (yaklaşık 820 bin euro) değerindeki 75 saati çalarak ortadan kayboldu.

Çekya’da saatçi soygunu ViDEO

ÇALIŞANI SİLAHLA ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

İfadelerine başvurulan mağaza çalışanları, soyguncuların yabancı bir dil konuştuklarını ve en az ikisinin silahlı olduğunu belirtti. Prag polisinin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerine göre mağazaya giren soygunculardan birinin mağaza çalışanlarını silahıyla etkisiz hale getirdiği ve yere yatmaya zorladığı, daha sonrasında ise kapıda nöbet tuttuğu görüldü. Soygunun ardından hırsızların elektrikli scooterlarla mağazadan uzaklaştığı ve scooterların daha sonra mağazanın yakınlarındaki bir sokakta terk edilmiş halde bulunduğu ifade edildi.

POLİS HALKA SESLENDİ: TANIYORSANIZ BİZİ ARAYIN

Polis Sözcüsü Richard Hrdina, “Elde edilen görüntülerden soyguncuların maskeli oldukları, ikisinin şapkalı, diğerinin ise motosiklet kaskı taktığı görülüyor. Konu ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Görüntüleri paylaştık. Eğer birini dahi tanıyorsanız lütfen bizi arayın. Soyguncuları en hızlı şekilde yakalayıp hak ettikleri cezaları almaları için elimizden geleni yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

HIRSIZLAR BÖLGEYİ MESKEN TUTTU

Öte yandan mağaza 2016 yılında da soyulmuş ve 16,5 milyon kron (yaklaşık 660 bin euro) değerinde saat çalınmıştı. 2012 yılında ise yine aynı caddede bulunan bir başka saatçi soyulmuştu. Polis kayıtlarına göre Siroka Caddesi’nin de içinde bulunduğu Josefov bölgesinde 2012 yılından bu yana toplam 6 lüks mağaza soygunu gerçekleşirken, Prag polisi diğer soygunların Sovyet ülkelerinden gelen Vyborg isimli bir çete tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.