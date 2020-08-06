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    Çelik: Türkiye, Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak

    AK Parti Sözcüsü, Koca Yusuf adlı uçağın Lübnan'a ulaştığını söyledi.
    • AA
    • 06.08.2020 - 15:22
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    Çelik: Türkiye, Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lübnan'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

    "KOCA YUSUF, MİLLETİMİZİN YARDIMINI LÜBNAN'A ULAŞTIRDI"

    Çelik, Twitter'dan "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağ olsun. Devletimiz var olsun. 'Koca Yusuf' adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan'a ulaştırdı. Cumhurbaşkanımızın mesajı Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Türkiye, Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." paylaşımında bulundu.

    Çelik: Türkiye, Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak #1

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