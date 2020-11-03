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Cem Küçük koronavirüse yakalandı
Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 12:42
- Güncelleme : 03.11.2020 - 12:48
Gazeteci Cem Küçük, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Küçük, Twitter hesabından dünkü paylaşımında, koronavirüs testi yaptırdığı için TGRT Haber’deki programına çıkmadığını söylemiş, test sonucunu beklediğini kaydetmişti.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Söz konusu paylaşımını alıntılayan Cem Küçük, "Testim pozitif." açıklamasını yaptı.