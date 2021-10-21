Cem Özdemir'in adı, Almanya Dışişleri Bakanlığı için geçiyor

Cem Özdemir'in adı, Almanya Dışişleri Bakanlığı için geçiyor

Türkiye karşıtı Özdemir'in, ülkenin önemli bakanlıklarından birinde koltuğu devralacağı konuşuluyor.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel hükümetinin yerini alması beklenen yeni koalisyon ittifakı, müzakerelere bugün başlayacak.

Görüşmeler, koalisyonu kurması beklenen Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ İÇİN ÖZDEMİR KONUŞULUYOR

Seçimlerden birinci parti çıkan SPD'nin adayı Olaf Scholz'un öncülüğünde kurulması beklenen koalisyonda, Dışişleri Bakanlığı için Türkiye düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir'in adı geçiyor.

Alman basınından Deutsche Welle, "Yeşiller'den Cem Özdemir'in dışişleri bakanı olabileceği yönünde kamuoyunda spekülasyonlar yapılıyor." bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA TANINIYOR

Uluslararası arenada her fırsatta Ankara'nın karşısında duran Özdemir, Merkel hükümetini "Türkiye'deki demokratik kuruluşlara yetersiz destek vermekle" eleştiriyor.

Özdemir, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik baskı politikası uygulamasını savunarak, Ankara'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor.

ERMENİSTAN NİŞAN VERDİ

Cem Özdemir, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak niteleyen karar tasarısının 2 Haziran 2016'da Almanya Federal Meclisi'nde kabul edilmesi için yoğun çaba sarf etmişti.

Özdemir'e, Ermenistan tarafından Devlet Liyakat Nişanı verilmişti.

MEMLEKETİNDE İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Diğer taraftan 2016 yılında Alman Meclisi'nin Ermeni iddialarına ilişkin kararının en büyük destekçilerinden Özdemir'e, Tokatlı hemşehrileri sert tepki göstermiş, kararın altına imza atmasını kınamıştı.