CENTCOM komutanı General Kurilla, Suriye'de YPG/PKK ile görüştü

AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'de bulunan ABD askerleri ile SDG adını kullanan PKK/YPG'yi ziyaret ettiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Açıklamada, Kurilla'nın Suriye'yi ziyaret ederek bölgede konuşlu ABD askeri ve komutanlarının yanı sıra SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG temsilcileriyle bir araya geldiği, bölgede DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabaları ile Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yerinden edilmiş DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 40 binden fazla kişinin kaldığı kampları da ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca burada 50 ülkeden 9 binden fazla DEAŞ tutuklusunun yer aldığı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki gözaltı tesislerine de dikkati çekildi.

'DEAŞ TUTUKLULARINI ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: