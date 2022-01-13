New York sakinleri, buzla kaplanan göle akın ederek, burada eğlenceli vakit geçirdi.

ABD'nin New York kentinde soğuk hava etkili oluyor.

Aşırı soğuklar, kentin en ünlü ve en büyük parkı olan Central Park'ta kendini gösterdi.

DONAN GÖL ÜZERİNDE EĞLENCE

Söz konusu yerde bulunan Gapstow Köprüsü yanındaki göl dondu.

Donan göl üzerinde eğlenceli vakit geçiren halk, kameraya yansıdı.

Central Park'taki göl, aşırı soğuk nedeniyle dondu VİDEO

