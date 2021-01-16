Cevad Zarif: Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak

Cevad Zarif: Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın olmadığı bir dünyanın daha güzel olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görev süresinin sona ermesine günler kalan ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP YÖNETİMİNİN OLMADIĞI BİR DÜNYA DAHA GÜZEL OLACAK"

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak" dedi. Trump’ın Başkanlık döneminde insanlığa büyük zarar verdiğini belirten Zarif, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadelerini kullandı.





"POMPEO BARIŞA ÖNEM VERMİYOR"

ABD'nin Yemen'de Husileri terör örgütü listesine almasını eleştiren Zarif, alınan kararın Yemen'de atılan barış adımlarına zarar verdiğini vurgulayarak, "Husileri terör örgütü listesine almak, Yemen'deki durumu daha da kötüleştirecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son anlarında dahi İran aleyhindeki iftira ve yalanları, barışa önem vermediklerinin bir göstergesi" dedi.



