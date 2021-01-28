Cevad Zarif: Türkiye ile iş birliği hayati öneme sahip

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin önemine değindi.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türk yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Cevad Zarif, ,Türkiye ile olan ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti.

"İŞ BİRLİKLERİ HAYATİ ÖNEME SAHİP"

İlişkilerin sürekli istişare gerektirdiğini söyleyen Zarif, "Türkiye ile ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği hayati öneme sahip" ifadesini kullandı.

Türkiye'de transit geçiş ve Kafkasya bölgesinde kalıcı bir barışın tesisi dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini aktaran Zarif, "Kafkasya'da kalıcı barış için gerekli koşulların iş birliği yoluyla oluşturulması çok önemli." ifadesini kullandı.

Zarif, Karabağ konusunda 6'lı iş birliği platformu önerilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu mekanizma daha önce Sayın Erdoğan ve bölgedeki diğer yetkililer tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuda da görüşmelerim oldu. Görüşmelerin sonucunu Türk yetkililerle paylaşacağım çünkü bu özellikle transit alanında iş birliği açısından önemli bir konu."