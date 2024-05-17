Cezayir'de 27 yıl önce kaybolmuştu: Komşusunun bodrumunda bulundu Cezayir‘de 27 yıl önce henüz 17 yaşındayken kaybolan ve öldüğü düşünülen Omar Bin Omran, komşusunun samanla dolu bodrum katında bulundu.

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Cezayir'den dünya kamuoyuna yansıyan bir olay, görenleri şaşkına çevirdi.

27 yıl önce henüz 17 yaşındayken kaybolan Omar bin Omran, komşusunun bodrum katında bulundu.

Şu an 45 yaşında olduğu belirtilen Omran’ın ailesi, kendisinin Cezayir hükümeti ile çeşitli isyancı gruplar arasındaki iç savaş sırasında öldüğünü düşündüklerini dile getirdi.

Komşusu tarafından kaçırıldı: 27 yıl bodrumda tutuldu

Yetkililer, Omar’ı 27 yıl boyunca bodrumunda tuttuğu düşünülen 61 yaşındaki adamın tutuklandığını açıkladı.

Şüphelinin yalnız yaşayan bir memur olduğu belirtildi.

Şüphelinin tutuklandığı haberinin ardından Omar’ın ailesi, Omar’ın köpeğinin, Omar ortadan kaybolduktan sonra, kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin kapısının önünde uzun bir süre beklediğini söyledi.

"Omar’ın zavallı annesi bunca zaman onun gerçekten yakınında olduğunu bilmeden öldü"

Cezayir televizyon kanalı Bilad’a konuşan bir komşu, “Omar’ın zavallı annesi, Omar esaret altındayken, başına ne geldiğini bilmeden, bunca zaman onun gerçekten yakınında olduğunu bilmeden öldü.” diye konuştu.

'Bana büyü yaptı'

Cezayir medyası, kurbanın, kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin kendisine yaptığı büyü nedeniyle yardım çağıramadığını bildirdi.