Cezayir'de kuş gribi tespit edildi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Cezayir'in ülkenin kuzeydoğusundaki bir çiftlikte, yüksek patojen türü olan 'H5N8' kuş gribi virüsüne rastlandığını bildirdi.

Paris merkezli Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), sitesi üzerinden yazılı açıklama yaparak, Cezayir Tarım Bakanlığından kendilerine Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan 'H5N8' kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığına ilişkin bir rapor ulaştığını belirtti.

BÖLGE İZOLE EDİLDİ

Açıklamada kuş gribinin, kümes hayvanlarında 26 Ocak'ta enfeksiyona dair semptomlara rastlanmasıyla ortaya çıktığı, laboratuvar analizlerinin salgının bölgede yayıldığına işaret ettiği aktarıldı.

1200 HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlının öldüğü, kalan 1200'ünün ise itlaf edildiği bilgisi verilirken, salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği kaydedildi.

"DURUM GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Dünya Sağlık Örgütü, H5N8 virüsünün insanlara çok kolay bulaşmasa da bu durumun göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

İLK 2004'DE GÖRÜLDÜ

Dünyada ilk kez 2004 yılında ortaya çıkan kuş gribi virüsü Çin, Endonezya, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Laos, Tayland ve Vietnam'a sıçramıştı.