Ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları sırasında başlayan şiddetli yağış, bölge halkını ve itfaiye erlerini sevindirdi.

Cezayir’ın Khinchela eyaletinde bulunan ormanlık alanda pazar günü başlayan yangın yaşamı olumsuz etkiledi.

Sıcak havanın da etkisi ile hızla yayılan alevlere 500 itfaiye eri, 45 kamyon ve iki helikopter ile müdahale edildi.

Bölgede yaşayan 24 aile tahliye edildi.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, Cezayir İçişleri Bakanlığı bölge sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılar yaptı.

KAMERAYA YANSIDI

Yangının büyük bir kısmının kontrol alınmasının ardından başlayan şiddetli yağış bölge halkını sevindirdi.

İtfaiye erleri ve bölge sakinleri bir araya gelerek kutlamalar yaptı.

Yaşanan sevinç anları anbean kameraya yansıdı.

Cezayir’de yangın söndürme çalışmaları sırasında yağmur sevinci VİDEO

