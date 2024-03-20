Charles Michel: AB ekonomisini savaş temeline oturtmanın tam zamanı Avrupa Konseyi Başkanı Michel, ortak savunma harcamalarını ve satın almaları artırmaları gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı karşısında AB olarak nasıl bir tavır takınmaları gerektiğinden bahsetti.

Avrupa Konseyi üyelerine gönderdiği davet mektubunda Michel, önceliğin Kiev'e "mühimmatın hızlı bir şekilde teslim edilmesi" de dahil olmak üzere askeri yardımın hızlı bir şekilde sağlanması olduğunu söyledi.

AB liderleri zirvesi, 21-22 Mart tarihlerinde Brüksel'de yapılacak.

"AB ekonomisini savaş temeline oturtma zamanı geldi"

Michel, Avrupa'nın "on yıllardır" güvenliğine ve savunmasına yeterince yatırım yapmadığını, bu nedenle artık "güvenlik ve savunmayla ilgili gerçek bir paradigma değişiminin" zamanının geldiğini kaydetti:

Artık İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğumuza göre, savunmaya hazır olmak ve AB ekonomisini savaş temeline oturtmak için radikal ve somut adımlar atmamızın zamanı geldi.

AB ülkelerine çağrı

Michel, AB üyesi ülkelere savunma endüstrisinin özel ve kamu fonlarına erişim sağlamasına ve düzenleyici engelleri azaltmasına yardım etme çağrısında bulundu.

"Rusya, Avrupa için ciddi tehdit"

Daha önce Michel, Rusya'yı "Avrupa kıtası için ciddi bir askeri tehdit" olarak nitelendirmiş, Ukrayna'nın yeterli yardım almaması halinde "sırada Avrupa'nın olabileceğini" anlatmıştı.

18 Mart'ta AB dışişleri bakanları, Avrupa Barış Fonu çerçevesinde Ukrayna'ya 2024 yılında ek 5 milyar euro savunma yardımı tahsis etme kararı almıştı.