Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırgan, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, elindeki bıçakla 4 kişiye saldırdı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İkisi ağır 4 kişiyi ağır yaralayan saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı, diğer yandan bölgede bir de şüpheli bir kolinin bırakıldığı belirtiliyor.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

MACRON İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMİŞTİ

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.