CHP'li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrine gitti

CHP'li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrine gitti

Güney ve Kaya'nın mezarlarına CHP'li siyasetçilerce ziyaret düzenlendi.

CHP'li politikacılar, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Bu kapsamda sanatçı Ahmet Kaya ve sinema oyuncusu Yılmaz Güney'in kabirleri ziyaret edildi.

CHP'den Paris'te mezar ziyareti

Ziyarete giden heyette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven yer aldı.

Kaya ve Güney'in kabirlerine gittiler

Heyet, 2000 yılında hayatını kaybeden Kaya ve 1984'te yaşamını yitiren Güney'i mezarları başında andı ve burada fotoğraf çektirdi.

Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabirleri, Paris'in merkezindeki en büyük mezarlık olarak bilinen Pere Lachaise'te bulunuyor.