- Haberler
- Dünya Haberleri
- CHP'li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrine gitti
CHP'li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrine gitti
Güney ve Kaya'nın mezarlarına CHP'li siyasetçilerce ziyaret düzenlendi.
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 13:02
- Güncelleme : 22.05.2022 - 13:11
CHP'li politikacılar, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Bu kapsamda sanatçı Ahmet Kaya ve sinema oyuncusu Yılmaz Güney'in kabirleri ziyaret edildi.
CHP'den Paris'te mezar ziyareti
Ziyarete giden heyette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven yer aldı.
Kaya ve Güney'in kabirlerine gittiler
Heyet, 2000 yılında hayatını kaybeden Kaya ve 1984'te yaşamını yitiren Güney'i mezarları başında andı ve burada fotoğraf çektirdi.
Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabirleri, Paris'in merkezindeki en büyük mezarlık olarak bilinen Pere Lachaise'te bulunuyor.