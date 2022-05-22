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    CHP'li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrine gitti

    CHP'li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabrine gitti

    Güney ve Kaya'nın mezarlarına CHP'li siyasetçilerce ziyaret düzenlendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 13:11
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    CHP'li politikacılar, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

    Bu kapsamda sanatçı Ahmet Kaya ve sinema oyuncusu Yılmaz Güney'in kabirleri ziyaret edildi.

    CHP'den Paris'te mezar ziyareti

    Ziyarete giden heyette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven yer aldı.

    Kaya ve Güney'in kabirlerine gittiler

    Heyet, 2000 yılında hayatını kaybeden Kaya ve 1984'te yaşamını yitiren Güney'i mezarları başında andı ve burada fotoğraf çektirdi.

    Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in kabirleri, Paris'in merkezindeki en büyük mezarlık olarak bilinen Pere Lachaise'te bulunuyor.

    CHP li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney in kabrine gitti #1

    CHP li heyet, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney in kabrine gitti #2


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