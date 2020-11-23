Chris Christie'den Donald Trump'a yenilgiyi kabul et çağrısı

Donald Trump'ın önde gelen müttefiki Christie, Cumhuriyetçi başkanın Joe Biden'a karşı çabalarından vazgeçmesini istedi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın önde tamamlamasına mevcut Başkan Donald Trump'ın itirazları sürüyor.

Trump'ın ekibi, son olarak Biden'ın yarışı önde bitirdiği Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması için başvurdu.

Eski New Jersey Valisi Chris Christie ise yaşananları "ulusal bir utanç" olarak nitelendirdi.

"MAHKEMEDE SAHTEKARLIĞI SAVUNMUYORLAR"

ABC News'e konuşan Christie, "Trump'ın ekibi sıklıkla mahkeme salonu dışında seçim sahtekarlığını tartışıyor, ancak mahkeme salonuna girdiklerinde sahtekarlığı savunmuyorlar ve tartışmıyorlar." ifadesini kullandı.

Christie, Donald Trump'ın seçimlerle ilgili hile iddialarından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

"OLMAMIŞ BİR ŞEYE OLMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ"

Trump'a iki kez oy verdiğini belirten Christie, ancak seçimlerin bir sonucu olduğunu ve olmamış bir şeye olmuş gibi davranmaya devam edemeyeceklerini söyledi.

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