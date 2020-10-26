Dolar
8.0597
1.1622%
Euro
9.5341
0.8984%
Altın
1905.06
0.1661%
Borsa
1175.16
-1.2993%
G. Altın
493.555
1.3037%
Bitcoin
105911.23
2.8438%
EXEN Coin
11.02
-0.27%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Christmas Adası'nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda

    Görenleri hayrete düşüren göç anları anbean kameraya yansırken; kırmızı yengeçler göç için ekim, kasım ve aralık aylarındaki ağır yağışları beklediği belirtiliyor.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 13:46
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 13:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Christmas Adası'nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda

    Her yıl ekim ve kasım aylarında Avustralya’nın Christmas Adası kızıla boyanır.

    Christmas Adası'nda yaşayan 40 milyondan fazla yengeç, nemli ormanlardan çıkarak denize doğru yola koyuluyor.

    Kırmızı yengeçler göç için ekim, kasım ve aralık aylarındaki ağır yağışları bekliyor.

    İLK GÖÇ: ADA KIRMIZIYA DÖNDÜ

    Kırmızı yengeçlerin ilk göçü dün Christmas Adası'nda görüntülendi. Kızıla boyanan caddede yengeçlerin ​ göçü kameraya yansıdı.

    Avustralya’daki Christmas Adası kızıla büründü: Milyonlarca yengeç göç yolunda İZLE

    Christmas Adası nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda #1

    Christmas Adası nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda #2

    Christmas Adası nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda #3

    Christmas Adası nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda #4

    Görüş Bildir