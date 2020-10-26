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- Christmas Adası'nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda
Christmas Adası'nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç göç yolunda
Görenleri hayrete düşüren göç anları anbean kameraya yansırken; kırmızı yengeçler göç için ekim, kasım ve aralık aylarındaki ağır yağışları beklediği belirtiliyor.
- DHA
- 26.10.2020 - 13:46
- Güncelleme : 26.10.2020 - 13:58
Her yıl ekim ve kasım aylarında Avustralya’nın Christmas Adası kızıla boyanır.
Christmas Adası'nda yaşayan 40 milyondan fazla yengeç, nemli ormanlardan çıkarak denize doğru yola koyuluyor.
Kırmızı yengeçler göç için ekim, kasım ve aralık aylarındaki ağır yağışları bekliyor.
İLK GÖÇ: ADA KIRMIZIYA DÖNDÜ
Kırmızı yengeçlerin ilk göçü dün Christmas Adası'nda görüntülendi. Kızıla boyanan caddede yengeçlerin göçü kameraya yansıdı.
Avustralya’daki Christmas Adası kızıla büründü: Milyonlarca yengeç göç yolunda İZLE