CIA'in Netanyahu raporu: ABD'nin baskısına karşı koyacak ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki notları belli oldu.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze konusunda ABD Başkanı Joe Biden hükümetine karşı koymanın hesaplarını yapıyor.

Bu durum, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) raporuna yansıdı.

Rapora göre Netanyahu, Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin bir plan hazırlanması konusunda ABD’nin baskısına büyük ihtimalle karşı koyacak.

Amerikan CNN televizyonunun haberinde, 3 Haziran tarihli ve ABD’li yetkililer arasında dolaşıma giren CIA raporuna atıfta bulunarak, Netanyahu’nun Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin planı ele alındı.

Tel Aviv'de fikir birliği yok: Netanyahu karşı çıkacak

Raporda, İsrail içinde Gazze’ye yönelik saldırılar sonrasına ilişkin plan konusunda bir fikir birliği bulunmadığı ve kabinedeki bakanların farklı görüşlere sahip olduğu belirtildi.

İsrail’deki koalisyon hükümetinin Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin kritik konularda derin bir bölünme içinde olduğu değerlendirilen raporda, Netanyahu’nun ABD’nin saldırılar sonrasına ilişkin plan oluşturulmasına dair baskısına da muhtemelen karşı koyacağı yorumunda bulunuldu.

"Siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzatıyor"

ABD Başkanı Joe Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söylemişti.

Hükümetten çekilme tehdidi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)