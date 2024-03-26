Çiftçiler, AB kurumları önünde gösteri düzenledi Desteklerin yetersiz olduğunu söyleyen çiftçiler, barikat kuran polise saman püskürttü.

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AA

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeniden çiftçilerin gösterisiyle gündem oldu.

Yüksek maliyetlerden yakınan çiftçiler, desteklemelerdeki yetersizlik ve ucuz ithal ürünler nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

Çiftçiler, desteklemelerin artırılması, ürünlerine daha fazla ödeme yapılması ve ucuz ürün ithal edilmemesi talebiyle Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde traktörleriyle gösteri düzenledi.

Saman püskürttüler

AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yaptığı bina önündeki ana yol Rue de la Loi'yı trafiğe kapatan çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı.

Polis barikatının önüne önce saman püskürten çiftçiler, daha sonra römorklarla şeker pancarı, tahta palet ve tezek döktü.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)