Çin, 6 Avrupa ülkesine vizeleri kaldırıyor: 15 gün vizesiz seyahat dönemi İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vatandaşları, belirli tarihler arasında Çin'i ziyaret edebilecek.

AA

Pekin yönetimi, 6 Avrupa ülkesine daha tek taraflı vize muafiyeti sağlamaya karar verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi'nin açıklamasına göre muafiyet sağlanan ülkeler belli oldu.

15 gün vizesiz seyahat imkanı

İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vatandaşları, 14 Mart-30 Kasım tarihlerinde Çin'e 15 gün vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti, iş, turizm, aile ziyaretleri ve geçiş amaçlı seyahatlerle sınırlı olacak.

Pekin yönetimi de son aylarda farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor.

Muafiyet tanınan diğer ülkeler

Çin hükümeti, ayrıca 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

Çin 26 Ocak'ta Singapur ile 30 günlük, 28 Ocak'ta ise Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor.

Türkiye ayrıntısı

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)