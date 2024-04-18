Çin: ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili tutumuna tepki gösterdi Dışişleri Bakanı Vang, "ABD, bu kez uluslararası ahlakın karşısına dikilme cesareti gösteremedi" dedi.

AA

ABD, Gazze'de ateşkesle ilgili karar tasarılarını veto etti.

Çin, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tavrını eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'yı ziyaretinde mevkidaşı Retno Marsudi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki çatışmanın 6 ayı geride bıraktığını ve "21. yüzyılın nadir insani trajedilerinden biri" haline geldiğini belirten Vang, BMGK'nin ateşkes çağrısı yapan karar tasarılarının çoğunun ABD tarafından veto edildiğini hatırlattı.

"ABD cesaret gösteremedi"

BMGK'nin geçen ay kabul ettiği 2728 sayılı karar tasarısının ise ancak ABD'nin çekimser kalmasıyla kabul edilebildiğine dikkati çeken Vang, şöyle dedi:

ABD, bu kez uluslararası ahlakın karşısına dikilme cesareti gösteremedi ve çekimser kalmayı seçti fakat sonrasında tasarının 'bağlayıcı olmadığını' ileri sürdü.



Öyle anlaşılıyor ki ABD'nin gözünde uluslararası hukuk, işine yaradığında kullandığı, yaramadığında kenara attığı bir aletten ibaret.

"Çin'in nüfuzunu kullanacağına inanıyoruz"

Ev sahibi Endonezyalı Bakan Marsudi de iki ülkenin Gazze'de ateşkes ve Filistin'de iki devletli çözüm konusunda aynı görüşü paylaştığını vurguladı.

Endonezya ile Çin'in Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini desteklediğini söyleyen Marsudi, şöyle konuştu:

Çin'in, (Gazze'de) gerilimin yükselmesini önlemek üzere etkisini kullanacağına inanıyoruz.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya, uzun yıllardan bu yana Filistin'e ulusal kurtuluş hareketinde destek veriyor, İsrail'i diplomatik olarak tanımaktan kaçınıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)