Çin, daha hızlı koronavirüs testi çağrısında bulundu

Ulusal Sağlık Komisyonu, test uygulayan kurumlara yaptığı çağrıda, 24 saat hizmet verilmesini istedi.

Çin'de 12 bölgeye yayılan Delta varyantı kaynaklı koronavirüs vakaları, yetkilileri düşündürüyor.

Pekin yönetimi, salgına karşı "sıfır tolerans" politikasını güçlendirmek için daha hızlı ve daha erişilebilir koronavirüs test hizmetlerinin sunulmasını istedi.

ÇİN'DE GÜNDEM KORONAVİRÜS TESTİ

Daha önce sık ve toplu testler uygulanan Çin'de sağlık yetkilileri, söz konusu hizmetlerin ülkenin bazı bölgelerinde yetersiz kaldığını söylüyor.

TEST SONUÇLARINDA GECİKMELER YAŞANIYOR

Çin devlet medyası, "Bazı bölgelerde küçük kümelenmeler ve enfeksiyonlar meydana geldi, bu da test sonuçlarının geri dönüşünde gecikmeler gibi sorunları ortaya çıkardı." bilgisini paylaştı.

24 SAAT HİZMET ÇAĞRISI

Asya ülkesi, yerel olarak bulaşan yaklaşık 200 semptomatik vakayı içeren yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya.

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), test kurumlarının halka 24 saat hizmet vermesi ve test edilmeye gönüllü olanlar için 6 saat içinde sonuç sunmaya çalışması gerektiğini söyledi.