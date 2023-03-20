Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'da Şi, yeniden seçildikten sonra Rus mevkidaşı Putin ile görüşmek üzere bu ülkeye gitti. Çin lideri, ziyaretinin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

Pekin'den Moskova'ya en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i taşıyan uçak Rusya'nın başkentindeki Vnukovo Havalimanı'na indi.

Yeniden seçilen Şi Cinping'in ilk ziyareti

Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Bugün başlayan ziyaret, 22 Mart'ta sona erecek.

TASS'ın haberine göre, Rusya, Çin liderinin Ulusal Halk Kongresi tarafından üçüncü dönem için yeniden seçildiği 10 Mart'tan bu yana ziyaret ettiği ilk ülke oldu.

Çin lideri: Ziyaretin faydalı olacağına eminim

Havalimanında gazetecilere ilk açıklamasını yapan Şi, iki ülkeyi "iyi komşular ve güvenilir ortaklar" şeklinde tanımladığı açıklamasında şöyle dedi:

Eminim ki bu ziyaret faydalı olacak ve Çin-Rusya ilişkilerinin sağlıklı ve stabil gelişimine yeni bir ivme kazandıracak.

Putin'le görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ve Şi'nin öğleden sonra Kremlin'de yüz yüze görüşeceğini söyledi.

Görüşmeler, heyetlerin de katılımıyla 21 Mart'ta devam edecek. Çin liderinin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de görüşmesi bekleniyor.

Uşakov, ziyaretin bir "iş ziyareti" olacağını belirtirken, "Ek protokol yok. Asıl mesele müzakereler." ifadesini kullandı.