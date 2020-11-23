Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den QR kod temelli seyahat sistemi teklifi

Uçuşların yeniden normale dönmesi konusunda öneride bulunan Şi Cinping, QR kod teknolojisinin kullanılabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını, havacılık sektörünü olumsuz etkiledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası seyahatlerin eski seyrine dönebilmesi için öneride bulundu. Şi, QR kod temelli uluslararası seyahat sistemi oluşturulması çağrısı yaptı.

BBC'nin haberine göre, Şi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde koronavirüs nedeniyle aksayan uluslararası seyahatlerin kolaylaştırılmasına dair yeni bir öneride bulundu.

QR KOD SİSTEMİ ÖNERİSİ

Şi, QR kod teknolojisine dayalı olarak oluşturulacak "küresel mekanizma" ile "nükleik asit test sonuçlarına dayalı sağlık sertifikalarının" doğrulanabileceği ve bu yolla seyahatlerin kolaylaşabileceğini söyledi.

"HIZLI YOLLAR OLUŞTURMALIYIZ"

Söz konusu mekanizmaya çok sayıda ülkenin dahil olabileceğine vurgu yapan Şi, "Politikaları ve standartları daha da uyumlu hale getirmemiz ve insanların düzenli seyahatini kolaylaştırmak için hızlı yollar oluşturmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"KODLAR İZLEME VE AYRIMCILIK İÇİN KULLANILABİLİR"

Şi'nin QR kod önerisinin ardından insan hakları savunucuları, kodların "daha geniş siyasi izleme ve ayrımcılık" için kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Seyahatlerin yeniden açılması çoğu ülke için sorun olmaya devam ederken, koronavirüs salgınının yayılım seyri, yetkililerin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasını zorlaştırıyor.