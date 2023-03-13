Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor Bahmut'ta çatışmaların arttığı bir dönemde, Şi ile Putin'in, Moskova'da bir araya geleceği konuşuluyor.

Ukrayna savaşında Rusya'ya destek vermekle suçlanan Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'ya gitmeye hazırlanıyor.

Kiev yönetimine göre, Rus ordusu, Bahmut şehrini ele geçirme girişimlerini sürdürüyor.

Şi-Putin görüşmesi

Şi, böyle bir dönemde, gelecek hafta Moskova'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Reuters'ın haberine göre, söz konusu ziyaret, beklenenden daha önce gerçekleştirilebilir.

Çinli mevkidaşını daha önce Moskova'ya davet eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ikili görüşmeyi Ukrayna savaşına "destek gösterisi olarak sunabileceği" iddia ediliyor.

Bahmut'ta artan çatışmaların gölgesinde ziyaret planı

Çin Dışişleri Bakanlığı, olası ziyarete ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan, Kiev, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bahmut'tan geri çekilmeyeceklerini, kenti savunacaklarını duyurmuştu.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Bahmut'un doğusunu ele geçirdiği ancak şehri kuşatmayı başaramadığı belirtildi.

Ukrayna: Düşman püskürtüldü

Ukraynalı General Oleksandr Syrskyi, "Şehri ele geçirmeye çalışan tüm düşman unsurları geri püskürtüldü." dedi.

Çin'in en kıdemli diplomatıyla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile geçen ay Moskova'da görüşmüştü.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, uluslararası alanda da öneme sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Çin ile Rusya arasındaki iş birliği, uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için son derece önemli.” demişti.

"Birbirimizin çıkarlarını savunmak için hareket etmeye hazırız"

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Dayanışma ve (Çin ile) birbirimizin çıkarlarını savunmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu gösteriyoruz." ifadesini kullanmıştı.