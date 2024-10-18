Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'daki BRICS Zirvesi'ne Katılımı Kesinleşti

AA

22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle bu ülkeyi ziyaret edeceği ve Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne katılacağı duyuruldu.

İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAKLARI AÇIKLANMIŞTI

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, eylül ayında BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Yetkililer/Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı için gittiği Rusya'nın St. Petersburg kentinde Putin ile yaptığı görüşmede Şi'nin, Rus liderin davetini kabul ederek zirveye katılacağını belirtmiş, Putin de zirve marjında Şi ile ikili görüşme yapacaklarını bildirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ikinci kez Rusya'ya gidecek.

PUTİN, EKİM 2023'TE ÇİN'E ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Şi, daha önce Mart 2023'te yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Putin de Ekim 2023'te Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'i ziyaret etmişti.

Bu yıl yeniden devlet başkanı seçilen Putin'in, yurt dışı ziyareti için ilk durağı mayısta ziyaret ettiği Pekin olmuştu.

PEKİN VE MOSKOVA'DAN İKİLİ İLİŞKİLERE YÖNELİK "KAPSAMLI STRATEJİK KOORDİNASYON ORTAKLIĞI" TANIMLAMASI

Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaşma siyaseti izlediği gözleniyor.

Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini, "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini devam ettiriyor.

Çin-Rusya yakınlığının, Batı ülkelerinin Pekin yönetimine Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda siyasi ve ekonomik destek vermekten kaçınmasına yönelik telkinlerini artırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.