Çin Devlet Başkanı Şi: Kimseyle sıcak - soğuk savaş istemiyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, herhangi bir ülkeyle sıcak ya da soğulk savaş istemediklerini, ABD Başkanı Trump'ı ima ederek, koronavirüsle mücadelenin siyasileştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna video mesaj ile katılan Şi, koronavirüs salgınından ülkesini sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarını reddederek, virüse karşı mücadelenin "siyasileştirilmemesi", "uluslararası mücadele" ve "küresel iyileşme" çağrısı yaptı.

"KÜRESEL KRİZLERE KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ"

Şi Cinping, ''Koronavirüs insanlığın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, bu yüzden el ele vermeli ve bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

"BİZ KAZANIRKEN, DİĞERLERİ KAYBETSİN İSTEMİYORUZ"

ABD Başkanı Trump'ın "tek taraflı", "korumacı" ve "önce Amerika" mesajının aksine çok taraflı uluslararası sistemi savunan Şi, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz. Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan anlaşmazlıkları çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. Sadece kendimizi kalkındırmaya çalışmayacağız ve biri kazanırken diğerinin kaybedeceği bir oyun oynamayacağız." değerlendirmesi yaptı.