Çin Devlet Başkanı Şi'den Joe Biden'a dikkat çeken mesaj

AA

Çin liderleri, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD ile bir araya geldi.

Burada değerlendirmelerde bulunan Şi, Çin ve ABD'nin, tüm dünyanın çıkarlarını gözeterek hareket etmesi, çalkantı içindeki dünyaya daha fazla belirginlik ve pozitif enerji katması gerektiğini dile getirdi.

"ÇİN VE ABD, İKİ BÜYÜK ÜLKE OLARAK GEÇİNMENİN YOLLARINI ARAMALI"

Açıklamalarının devamında Şi, şu sözleri sarf etti:

Çin ve ABD'nin, iki büyük ülke olarak geçinmenin yollarını aramayı sürdürmesi, bu gezegende uzun vadeli barış içinde birlikte var olmayı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Şi, iki ülkenin birbirlerini düşman olarak gördükleri takdirde ilişkilerin çıkmaza gireceği ve kaosa sürükleneceğini ancak birbirlerini dost ve ortak olarak gördükleri takdirdeyse ilişkilerde ciddi ilerleme kaydedeceklerine inandığını belirtti.

ÇALIŞMAYA HAZIR OLDUKLARINI VURGULADI

Çin lideri, 5 Kasım'daki seçimlerde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeni yönetimiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarına dikkat çekti.

Çin'in, ABD ile istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurma amacı değişmediğinin altını çizen Şi, "Çin, yeni ABD hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye, işbirliğini genişletmeye, farklılıkları yöneterek Çin-ABD ilişkilerinde yumuşak geçiş sağlamaya hazırdır." sözlerini sarf etti.

ÇİN'İN ÇIKARLARINI KORUMA TUTUMU SÜRDÜRÜLECEK

Şi, ABD'nin ekonomik güvenlik ve teknoloji alanında "yüksek çitli küçük bahçeler kurma" yaklaşımının büyük bir ülkeye yakışan davranış olmadığını savundu.

Çin'in, ABD ile ilişkilerde "karşılıklı saygı", "barış içinde bir arada yaşama" ve "kazan-kazan işbirliği" ilkelerine bağlılığının, Çin ve Amerikan hakları arasındaki geleneksel dostluğu ilerletme hedefinin değişmediğini dile getiren Şi, buna karşın Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma tutumunu sürdüreceklerini kaydetti.