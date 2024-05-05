Çin Devlet Başkanı Xi’den 5 yıl sonra ilk Avrupa ziyareti Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk Avrupa turu kapsamında Fransa’ya geldi.

İHA

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa’yı ziyaret etti.

Xi, Avrupa turunun ilk ayağı olan Fransa’nın başkenti Paris'teki Orly Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı.

İş birliğini derinleştirmeye hazırız

Xi, yaptığı açıklamada, Çin'in geleneksel dostluğu pekiştirmeye, karşılıklı olarak güven arttırmaya, stratejik fikir birliği inşa etmeye ve Fransa ile çeşitli alanlarda değişim ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu aktardı.

Xi, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek.

Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek

Xi Jinping, Fransa’nın ardından Sırbistan ve Macaristan’ı ziyaret edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)