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    Çin, dijital aşı kimliğini devreye aldı

    Salgın döneminde vatandaşlarının uluslararası seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Pekin yönetimi, yeni bir uygulama başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 17:39
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    Çin, dijital aşı kimliğini devreye aldı

    Koronavirüs salgını seyahat alışkanlıklarını etkilerken Çin, hava taşımacılığında yeni döneme hazırlanıyor.

    Çin, dünya genelinde aşılama programlarının devam ettiği bir dönemde, vatandaşlarına uluslararası yolculuk imkanı tanıyacak "dijital aşı kimliği" programını devreye aldı.

    ÇİN'DEN YENİ NORMALE HAZIRLIK

    Elektronik belge, koronavirüs test sonuçlarını, aşılama durumlarını ve hangi tür aşının yaptırıldığını gösteriyor.

    Dijital aşı kimliği, programa katılımcı ülkelerde doğrulama için taranabilen şifreli QR kodu içeriyor. Çin basını, aşı pasaportu olarak da tanımlanan belgenin ayrıca baskı haline getirilebildiğini aktardı.

    Çin, dijital aşı kimliğini devreye aldı #1

    PEKİN'DEN AÇIKLAMA

    Uluslararası Seyahat Sağlık Sertifikası programı, pazartesi günü Çinli kullanıcıların WeChat uygulamalarında görünmeye başladı.

    Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in sağlık kimlik bilgileri için "karşılıklı tanıma" anlaşmaları yapan ülke sayısı arttıkça, aşı pasaportunun ülkeler arasında güvenli ve düzenli seyahatin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.

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