Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye çağrı

AA

Çin Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama yapıldı..

Açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Evan Greenberg ile görüştü.

"YANLIŞ HÜKÜMLERDEN" KAÇINMA ÇAĞRISI

Bakan Vang, görüşmede, Çin ve ABD'nin, iki ülke liderinin vardığı mutabakat ve ortak vizyon doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmesi, karşılıklı anlayışı geliştirmesi ve "yanlış hükümlerden" kaçınarak farklılıkları yönetmesi gerektiğini belirtti.

Çin-ABD ilişkilerinin ne yöne gideceğine karar verilmesi gereken önemli bir dönemeçte olunduğunu belirten Vang, "Karşılıklı makul kaygıları gidermek için ABD ile eşitlik ilkesi ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve istişareye hazırız." ifadesini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ İKİLİ İLİŞKİ" VURGUSU

Greenberg de ABD-Çin ilişkilerinin "dünyadaki en önemli ikili ilişki" olduğunu vurgulayarak, "Her iki taraf, karşılıklı anlayışı geliştirmek, işbirliğini genişletmek ve uyum içinde yaşamak için deneyim ve bilgeliğe başvurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li iş insanı Greenberg, risk faktörlerinin ve belirsizliklerin arttığı bir dünyada iki ülkenin sıkı bağlar kurmasının önemine işaret etti.