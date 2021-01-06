Çin, DSÖ'den korona araştırması için gelen heyetin girişine izin vermedi

DSÖ Genel Direktörü Dr.Ghebreyesus, koronavirüsün kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2021'in ilk basın toplantısını düzenledi.

ÇİN GİRİŞLERİNE İZİN VERMEDİ

Koronavirüsün kökeni araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuşan Ghebreyesus, "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik.

Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, "virüsün kökenini araştırma misyonu"nun DSÖ ve uluslararası heyet için "öncelik" olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söyledi.

10 BİLİM İNSANI VUHAN'DA İNCELEME YAPACAKTI

DSÖ, 2021'in ilk haftasında virüsün kökenini araştırmak için 10 uluslararası bilim insanının Çin'e gideceğini bildirmişti. Heyetin, koronavirüsün ilk patlak verdiği Vuhan kentini de ziyaret etmesi bekleniyordu.

DSÖ, Çin'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün görülmesinden 1 yıl geçmesine rağmen virüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin henüz Vuhan'a gitmemiş olmasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla ve Çin'i korumakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin'den, örgüte çok manidar bir yardım gelmişti

DSÖ'YE 30 MİLYON DOLAR DESTEK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne koronavirüs pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek olmak için 30 milyon dolar bağış yapacağını duyurmuştu

Çin’den DSÖ’ye 30 milyon dolarlık bağış / HABERİ İÇİN TIKLAYIN



