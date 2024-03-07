Çin: Gazze krizinin önlenememesi uygarlığın utancıdır Dışişleri Bakanı Vang, "21. yüzyılda bu insani krizin önlememesi, insanlığın trajedisidir" dedi.

AA

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazze hakkında konuştu.

Vang, 21. yüzyılda böyle bir krizin önüne geçilememesini "utanç" olarak tanımladı.

Bakan Vang, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de düzenlenen "Çin’in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısında konuştu.

"İnsanlığın trajedisi ve uygarlığın utancıdır"

Devam eden saldırıların halihazırda 100 binden fazla sivil can kaybı ve yaralanmaya yol açtığına, sayısız masum insanın enkaz altında gömülü beklediğine dikkati çeken Vang, şu ifadeleri kullandı:

21. yüzyılda bu insani krizin önlememesi, insanlığın trajedisi ve uygarlığın utancıdır. Hiçbir şey bu çatışmanın uzatılmasını veya sivil nüfusun öldürülmesini meşrulaştıramaz.

"Gazze’deki insanların da bu dünyada yaşamaya hakkı var"

Vang, uluslararası toplumun acil ateşkes ilanı için harekete geçmesi, insani yardımı güvenceye almayı ahlaki zorunluluk olarak görmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Gazze’deki insanların da bu dünyada yaşamaya hakkı var. Kadınlar ve çocuklar, aileleriyle birlikte güvende olmayı hak ediyor.



Tüm rehineler serbest bırakılmalı, sivillere zarar veren tüm eylemlere son verilmeli.

"Tarihsel haksızlık, nesilden nesle düzeltilmeden devam edemez"

Gazze’deki facianın dünya için yeni bir uyarı olduğuna işaret eden Vang, şu değerlendirmeyi yaptı:

Filistin topraklarının uzun süren işgali, artık görmezden gelinemeyecek bir durum.



Filistin halkının yıllardır süren bağımsız devlet özlemi, artık göz ardı edilmemeli. Filistinlilere yönelik tarihsel haksızlık, nesilden nesle düzeltilmeden devam edemez.

İki devletli çözüm çağrısı

Vang, iki devletli çözümün, fasit çatışma döngüsünü kırmanın, aşırılıkçı ideolojilerin beslendiği zemini ortadan kaldırmanın ve Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlamanın yegane yolu olduğunu vurguladı.

Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanmaya yönelik haklı davasını desteklediğini dile getiren Vang, iki devletli çözüm için takvimi ve yol haritasını belirlemek üzere yetkili ve kapsayıcı uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

Vang, Çin'in Filistin’in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini desteklediğini vurgulayarak, "Güvenlik Konseyi'nin belirli üyelerini" bu konuda engel çıkarmamaya davet etti.

"Arap ve Yahudi halkları uyum içinde birlikte var olmalı"

Çin'in barış için uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Vang, şöyle dedi:

Filistin ile İsrail, en kısa sürede iki devlet olarak barış içinde bir arada yaşama hedefi doğrultusunda müzakereleri sürdürmeli, Arap ve Yahudi halkları uyum içinde birlikte var olmalı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)