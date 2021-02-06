Çin gemileri Doğu Çin Denizi'nde Japon karasularına girdi

Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında, Çin sahil güvenlik gemileri tarafından Japon kara sularına girildiği bildirildi.

Japonya’nın güneybatısındaki Okinawa eyaletindeki Naha’da bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler kara sularını ihlal etti.

Çin sahil güvenliğine ait iki gemi yerel saatle 04.45 sularında Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdi.

JAPON BALIKÇI TEKNELERİNE YAKLAŞTI

Gemiler, Minamikojima Adası'nın yaklaşık 22 kilometre güneyinde yerel saatle 04.52 civarında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı.

Bölgeye Japon fırkateynleri sevk edildi.

Kyodo ajansına göre, Çin’e ait iki diğer gemi de Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına yakın mesafede seyretti.

BIDEN'DAN DESTEK SÖZÜ

3 Kasım 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

"ABD- JAPONYA İTTİFAKI VAZGEÇİLMEZDİR"

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." dediğini aktarmıştı.

TEK TARAFLI TEŞEBBÜSLER DURDURULACAK

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Ocak sonunda ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına aktarırken "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.

SİLAHLI SALDIRIYA KARŞI ABD KORUMASI

Kişi, Senkaku Adaları'nın, 'Japonya’ya silahlı saldırı olması halinde ABD’nin koruması şartını içeren' ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini duyurmuştu.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.