Euro
9.512
-0.13%
Dolar
7.9984
-0.09%
Altın
464.35
-0.18%
Borsa
1.321
0.51%
EXEN Coin
11.20
-5.88%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Çin, Hindistan-Butan sınırına yeni askeri üs kurdu

    Çin'in Hindistan ile Butan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde bir alan kurduğu iddia edildi.
    • AA
    • 25.11.2020 - 02:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, Hindistan-Butan sınırına yeni askeri üs kurdu

    CNN'in haberine göre, ABD merkezli uydu operatörü Maxar Technologies'in 28 Ekim'de çektiği fotoğraflar, Hindistan ve Butan arasında zaman zaman çatışmalara sahne olan Torsa Nehri vadisinde Çin'in yeni inşa çalışmalarında bulunduğunu ortaya çıkardı.

    Çin, Hindistan-Butan sınırına yeni askeri üs kurdu #1

    HİNDİSTAN-BUTAN SINIRINDA ÇİN ÜSSÜ

    Maxar Technologies'den yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgesinde "Doklam" olarak bilinen alanda da yeni askeri mühimmat merkezlerinin kurulduğu aktarıldı.

    Hindistan ile Butan arasında kalan bölgede Hindistan ve Çin askerleri 2017'de karşı karşıya gelmiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

    Çin, Hindistan-Butan sınırına yeni askeri üs kurdu #2

    "BUTAN'DA ÇİN KÖYÜ YOK"

    Öte yandan, Butan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Vetsop Namgyel, yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, "Butan'ın içinde bir Çin köyü yoktur" ifadesini kullandı.

    Çin ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Butan ile müttefiki Hindistan'ı birbirinden ayıran Çin kontrolündeki Siliguri Vadisi, bölgedeki ihtilafı karmaşık hale getiren başlıca unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

    Çin, Hindistan-Butan sınırına yeni askeri üs kurdu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir