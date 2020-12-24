Çin, İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu

Asya ülkesi, paniğe yol açan koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle karar aldı.

İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüsün tespit edilmesinin ardından Çin, bu ülkeyle uçuşları durdurma kararı aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, çok sayıda ülkenin İngiltere ile sınırını kapattığını ve bu ülkeyle karşılıklı uçuşları durdurduğunu hatırlattı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sözcü Wang, "Çin, mutasyona uğramış virüsün farklı niteliğini ve muhtemel etkilerini göz önünde bulundurarak, Çinli ve yabancı personelin sağlıklı etkileşiminin korunması için kapsamlı değerlendirmeler sonrasında diğer ülkelerin uygulamalarını da dikkate alarak, İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurma kararı aldı." dedi.

"YAKINDAN İZLİYORUZ"

Çinli yetkili, gelişmeleri yakından izlediklerini, salgınla mücadele tedbirlerini duruma göre güncelleyeceklerini sözlerine ekledi.



