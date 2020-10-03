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Çin intikam alıyor: Koronavirüs yokmuş gibi kutlamalar var

Çin intikam alıyor: Koronavirüs yokmuş gibi kutlamalar var

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla, başta başkent Pekin olmak üzere ülkenin dört bir yanında koronavirüs gölgesinde törenler düzenlendi.