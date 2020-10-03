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- Çin intikam alıyor: Koronavirüs yokmuş gibi kutlamalar var
Çin intikam alıyor: Koronavirüs yokmuş gibi kutlamalar var
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla, başta başkent Pekin olmak üzere ülkenin dört bir yanında koronavirüs gölgesinde törenler düzenlendi.
- DHA
- 03.10.2020 - 17:45
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 71’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde göze çarpan kalabalık şaşkına çevirdi.
"Altın Hafta" olarak adlandırılan tatilde, seyahat kısıtlamalarının ardından milyonlarca Çin vatandaşının ülke içindeki seyahati, dünya basını tarafından manşetlere taşındı.
Birçok uluslararası ajans olayı 'intikam turizmi' olarak adlandırdı.
600 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK
Tatil haftası olarak adlandırılan "Altın Hafta" boyunca salgın nedeniyle 600 milyon kişinin ülke içinde seyahat edeceği de açıklandı.
Ulusal Bayram'ın ilk gününde turistik mekanlardaki kalabalık ise görenleri hayrete düşürdü.