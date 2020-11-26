Çin: Koronavirüs Vuhan'da ortaya çıkmadı

Çin'de devlet medyası virüsün ülkeye dondurulmuş gıdalar içerisinde gelmiş olabileceğini belirterek, salgının izlerinin daha önce İspanya ve İtalya'da görüldüğüne dair bilimsel çalışmalar yayınladı.

Dünyada yaygın kanı, salgının ilk günlerinde koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde bulunan vahşi hayvan pazarından çıkarak diğer dünya ülkelerine yayıldığı teorisiydi.

Çin'de iktidarda bulunan Komunist Partisi'nin yayın organlarından People's Daily gazetesinde çıkan bir haberde, "Covid-19 salgını Çin'in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı. Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir." ifadeleri yer aldı.

ÇİN, VİRÜS VUHAN'DA ÇIKMADAN ÖNCE DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE MEVCUTTU' DİYOR

Haberde Çin Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi eski Başkanı Zeng Guang'ın görüşlerine yer verilerek, "Virüs nerede ve ne zaman yayılmaya başladı? Virüsün izini sürmek tüm cevapları vermez. Öyle görülüyor ki Vuhan'da tespit edilmeden önce virüs dünyanın farklı bölgelerinde mevcuttu." denildi.

Zeng Guang ayrıca virüsün ilk Çin'de tespit edilmesinin asıl sebebinin, ülkenin SARS ile mücadele için kurduğu "salgın önleyici sistemin" başarısı olarak değerlendirdi.

İSPANYA VE İTALYA ÖRNEĞİ

Çinli eski devlet yetkilisinin açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri de İtalya ve İspanya örneği oldu.

Zeng, virüsün kaynağı olarak İtalya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yayınlanan ve geçen yıl ekim ayında ülkeye götürülen kanser hastalarının örneklerinde Covid-19 antikorlarının bulunduğunu söyleyen bir makaleye atıfta bulundu.

Başka bir makaleden yapılan alıntıda ise Mart 2019'da alınan örneklerde Barselona'nın kanalizasyon sisteminde SARS-Cov-2'nin izlerinin bulunduğu iddia edildi.

"ÇÜRÜK DELİLLERLE GÜÇLÜ KANITLAR ORTAYA ATILIYOR"

Londra College Üniversitesi profesörlerinden genetik bilimci Francois Balloux, Çinli yetkililerin iddiasına sosyal medyadan cevap vererek, "Gerekli incelemeler yapılmadan ve mevcut kanıt grubu dikkate alınmadan çürük delillerle güçlü kanıtlar ortaya atılıyor." diye konuştu.

Mart ayında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü virüsün Amerikan ordusu tarafından Çin'e getirildiğini iddia etmiş, virüsün Vuhan şehrinde ortaya çıktığını söyleyen ABD ve Avustralya hükümetini eleştirmişti.

Dünya genelinde bugüne kadar görülen koronavirüs vakası sayısı 61 milyona yaklaştı. Salgın sebebiyle 1.4 milyonu aşkın kişi de hayatını kaybetti.