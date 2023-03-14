Çin, koronavirüsten bu yana sınırlarını yabancı turistlere ilk kez açıyor Pekin yönetimi, kısıtlamaları hafifletmesinin ardından turistleri tekrar ağırlamaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Asya ülkesi Çin, sınırlarını açmaya karar verdi.

Çin, üç yıl önce koronavirüs salgınının patlak vermesinden bu yana ilk kez yabancı turistlere vize verecek.

Çin'e seyahatler başlıyor

Kısıtlamaların büyük ölçüde hafifletilmesi, Pekin'in virüse karşı zafer ilan etmesi ve ekonomisine zarar veren sıfır pandemi stratejisinden geri çekilmesinin ardından geldi.

15 Mart'tan itibaren, yabancı ofisler Çin vizesi başvurularını işleme koyabilecek. Yolcu gemileri için Hainan Adası ve Şanghay'a da vizesiz giriş yeniden başlayacak.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong ve Makao'dan tur grupları da vizesiz ayrıcalıklarını yeniden kazanacak.

Sıkı tedbirler turizmi etkiledi

Pandemiden önce her yıl on milyonlarca uluslararası ziyaretçi Çin'e gidiyordu. Ülkenin turizm sektörü, sıkı önlemler nedeniyle olumsuz etkilendi.

Analistler, ülkenin sınırlarını yeniden açtıktan sonra uluslararası gelişlerde önemli bir artış bekleyebileceğini söylüyor.

Çin'de tepkilere neden olan kısıtlamalar

Çin vatandaşlarının da 60 ülkeye tur grupları halinde seyahat etmesine izin verilecek.

Pekin yönetimi, gayri safi yurtiçi hasılasının 2022'de sadece yüzde 3 büyüdüğünü söylemişti.

Aralık ayında kaldırılan sıfır koronavirüs politikası, öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e karşı nadir görülen protestoların fitilini ateşlemişti.

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Koronavirüs bilançosu

Salgın nedeniyle dünya genelinde şimdiye kadar 6 milyon 812 bin 957 ölüm ve 681 milyon 717 bin 345 vaka kayıtlara geçti.

Worldometers internet sitesine göre, Çin'de bu sayılar sırasıyla 5 bin 272 ve 503 bin 302 oldu.