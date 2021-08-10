Çin, ocaktan bu yana en yüksek günlük vakayı kaydetti

Çin, ocaktan bu yana en yüksek günlük vakayı kaydetti

Koronavirüsün çıkış noktası konusunda tartışmaların odağındaki Asya ülkesinde vakalar yeniden yükselişe geçti.

Çin'de koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor.

8 Ağustos'ta Çin anakarasında 125 olan vaka sayısında son 24 saat içinde yaşanan artış dikkati çekti. 20 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka görüldü.

ÇOĞU DELTA VARYANTI KAYNAKLI

Son verilere göre, 9 Ağustos'ta 143 yeni vaka kayıtlara geçti. Çin'de ortaya çıkan yeni vakaların büyük bir bölümünü Delta varyantı oluşturuyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu, çoğunluğu Jiangsu ve Henan eyaletlerinde görülen enfeksiyonların 108'inin yerel vakalardan meydana geldiğini, geri kalanının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

BELİRTİ GÖSTERMEYEN VAKA SAYISI

Belirti göstermeyen enfeksiyon sayısının ise 38 olduğu kaydedildi. Çin, semptomsuz enfeksiyonları vaka olarak sınıflandırmıyor.

Çin'de, pandeminin başladığı günden bu yana toplam 93 bin 969 vaka ve 4 bin 636 ölüm görüldü.